Врач-невролог высшей категории клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Светлана Кузнецова объяснила причины «дёргающегося» глаза.
Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза называется миокимией. Подёргивание верхнего или нижнего века — наиболее часто встречающийся вид нервного тика, — передают слова специалиста «Аргументы и факты».
Доктор отметила, что причинами миокимии могут быть поражение центральной нервной системы (ЦНС) вследствие неврологических заболеваний, перенесённые инфекционные заболевания, нехватка витаминов группы B.
Если нервный тик приводит к смыканию век, то необходимо немедленно обратиться к неврологу.
Как ранее писал News.ru, в России растёт количество обращений за вторым медицинским мнением (second medical opinion, SMO). При этом в 2019 году 16% первичных диагнозов на втором медицинском мнении не подтвердилось.