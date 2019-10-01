https://static.news.ru/photo/29be811e-e417-11e9-8335-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Michaela Begsteiger/Global Look Press

Врач-невролог высшей категории клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Светлана Кузнецова объяснила причины «дёргающегося» глаза.

Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза называется миокимией. Подёргивание верхнего или нижнего века — наиболее часто встречающийся вид нервного тика, — передают слова специалиста «Аргументы и факты».

Доктор отметила, что причинами миокимии могут быть поражение центральной нервной системы (ЦНС) вследствие неврологических заболеваний, перенесённые инфекционные заболевания, нехватка витаминов группы B.

Если нервный тик приводит к смыканию век, то необходимо немедленно обратиться к неврологу.

Как ранее писал News.ru, в России растёт количество обращений за вторым медицинским мнением (second medical opinion, SMO). При этом в 2019 году 16% первичных диагнозов на втором медицинском мнении не подтвердилось.