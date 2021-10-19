Врач рассказал о веществе, которое поможет при борьбе с коронавирусом

В борьбе с коронавирусной инфекцией могут помочь жирные кислоты омега-3, так как именно это вещество способствует снижению свёртываемости крови и помогает подавить воспалительные процессы в организме. Об этом Lenta.ru рассказал врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Это соединение, которое способствует снижению свёртываемости крови и помогает выработке веществ, которые подавляют воспаление, — пояснил Болибок.

Он пояснил: в организме человека существует баланс провоспалительных и противовоспалительных веществ. С помощью него организм решает, «тушить» воспаление или нет, а омега-3, в свою очередь, активизирует процесс «тушения» воспаления.

Ранее учёные из Ирана и Канады пришли к выводу, что потребление альфа-линоленовой кислоты из класса омега-3-ненасыщенных жирных кислот снижает риски смертности от всех причин, а также сердечно-сосудистых заболеваний и ишемической болезни сердца на 10, 8 и 11 процентов соответственно.