Врач рассказал о необычном воздействии погоды на организм человека

Наибольшее влияние на здоровье человека оказывают такие показатели погоды, как давление и температура окружающей среды. Об этом «Народным Новостям» рассказал семейный врач Алексей Добровольский. Как отметил медик, даже боль легче переносить в холодную погоду, а жаркая её только усилит.

При повышенной температуре проводимость болевых рецепторов будет выше — человек почувствует боль ярче и сильнее. При холодной погоде эффект будет уменьшаться. Холод можно использовать в качестве обезболивающего средства, — пояснил Добровольский.

Также, по его словам, на переносимость боли оказывает влияние и атмосферное давление. Однако такое влияние незначительное и пока ещё недостаточно доказано. Поэтому обычный человек вряд ли заметит какие-либо изменения в пасмурную или солнечную погоду.

Ранее телеведущий и главврач московской горбольницы № 71 Александр Мясников раскритиковал людей, списывающих плохое настроение и самочувствие на изменения погоды. Он призвал не оправдывать метеозависимостью свою склонность к хандре и лени, а также почаще выполнять физические упражнения.

Однако он признал, что у людей по-разному функционируют адаптационные механизмы и они зависят «от изменений наружной среды». Врач при этом отметил, что у человека, в отличие от животного, подобные механизмы проявляются значительно слабее, поэтому их невозможно оценить объективно.