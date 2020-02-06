https://static.news.ru/photo/0fd08c40-48c4-11ea-a30b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук рассказал, сколько нужно заниматься сексом в неделю, чтобы не навредить своему здоровью.

По его словам, в сексологии существует понятие условно-физиологический ритм. Согласно ему считается, что средняя норма занятия сексом — два-три раза в неделю. Сексолог подчеркнул, что люди обладают разным темпераментом и разной половой конституцией.

Если человек недобирает свою норму, то качество жизни его хуже и здоровье хуже, — заявил Кульгавчук в эфире радио Sputnik.

Медик отметил, что перебарщивать с интимом тоже не стоит, поскольку тогда процесс интимной близости начнёт приедаться. Он посоветовал не заниматься сексом накануне ответственных мероприятий, поскольку после яркой интимной близости организму нужно время на восстановление.

До важного мероприятия стоит воздержаться, а уже после вознаградить себя, заявил специалист.

Ранее NEWS.ru писал, как россиянка Jia Lissa (настоящее имя Юлия Чиркова) выиграла «порно-Оскар» за лучшую сцену группового секса. Она получила награду вместе с американской порноактрисой Эллой Хьюс и афроамериканцем Джейсоном Лавом.