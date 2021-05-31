Врач-пульмонолог рассказал об угрозе электронных сигарет и вейпов

https://static.news.ru/photo/0c88ea5e-c236-11eb-ae1c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Табак, использующийся в стиках для систем нагревания (СНТ), пропитывается глицерином и пропиленгликолем, однако такая технология может привести к выделению вредных веществ. Об этом сообщил «Народным Новостям» врач-пульмонолог АО «Медицина» Максим Новиков.

Он сообщил, что в ходе нагревания глицерина начинает вырабатываться акролеин — вещество, относящееся к I классу опасности и являющееся токсичным для человеческого организма, поскольку раздражает слизистые оболочки дыхательных путей. При этом у СНТ зачастую отсутствует возможность как следует прочистить нагревательный элемент, на который насаживается стик.

Следовательно, растёт объем вдыхаемых канцерогенов, поскольку грязь, остающаяся в аппарате, является продуктом горения, — цитирует его издание.

Новиков напомнил, что у взрослых пассивное курение может привести к инсульту, раку лёгких и развитию сердечно-сосудистых заболеваний. У детей же при этом развиваются острые респираторные заболевания, астма, может замедлиться рост и развитие лёгких.

Ранее сообщалось, что онколог Андрей Пылёв сравнил вред традиционного курения, электронных сигарет и вейпов. Стики для электронных сигарет содержат меньше смол и других веществ, опасных для курильщиков, но полностью риск различных заболеваний они не исключают. Специалист отметил, что исследования в отношении электронных сигарет пока не завершены, спектр вызываемых ими болезней может оказаться гораздо шире.