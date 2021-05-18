Врач высказался о возможности смешения вакцин от коронавируса

https://static.news.ru/photo/001679e4-b895-11eb-8d72-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский в разговоре с «360» назвал теоретически возможной замену второй дозы вакцины AstraZeneca на Pfizer. Ранее такое решение для вакцинации жителей младше 60 лет приняли власти Испании.

По мнению Вознесенского, на практике подобное смешение вакцин можно допустить только после соответствующего изучения. Он предположил, что Испания приняла это решение после проведения исследований совместимости двух препаратов.

Теоретически это возможно. Обе эти вакцины зарегистрированы европейским надзорным агентством по применению лекарственных средств, оба этих препарата созданы на одной и той же платформе матричных РНК, и, вероятно, это решение принято после проведения исследований совместимости этих препаратов, — сказал медик.

Накануне испанские власти заявили, что заменят вакцину от компании AstraZeneca на Pfizer для людей, которым должны сделать вторую дозу препарата. Согласно испытаниям, которые проводил Институт здоровья Карлоса III в середине апреля, инъекция второй дозы вакцины Pfizer тем, кто уже получил первую дозу вакцины AstraZeneca, является безопасной и не вызовет значительных побочных эффектов.

Ранее эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова заявила, что смешивание вакцин может усилить негативную реакцию организма и нанести вред здоровью. Эпидемиолог добавила, что в России подобные эксперименты не проводились.