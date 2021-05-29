Врач предупредила об опасности «вчерашних» макарон

https://static.news.ru/photo/55ffe922-c10e-11eb-8e9a-96000091f725_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

В пищу употреблять следует только свежесваренные макароны. Повторный их разогрев опасен, так как приводит к образованию вредных для организма веществ. Об этом радио Sputnik рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина.

Макароны надо есть свежими, потому что, если их разогревать, особенно в микроволновке, крахмал, важнейший углевод муки, становится модифицированным и плохо переваривается, — сказала она.

Эксперт пояснила, что при повторной термообработке в макаронах образуются свободные радикалы, вызывающие мутации в клетках. На то, чтобы вывести их из организма и нейтрализовать вредоносный эффект, потребуются «горы» антиоксидантов.

Мухина добавила, что макароны включать в рацион следует людям, которые не страдают ожирением или нарушением обмена веществ. При этом она отметила, что макароны из мягких сортов пшеницы лучше употреблять в пищу в первой половине дня, чтобы до вечера потратить полученную энергию. Изделия из твёрдой пшеницы, наоборот, лучше есть на ужин, поскольку они помогают уснуть.

Диетолог обратила внимание на то, что макароны не нужно приправлять жирными соусами. В этом случае есть риск в разы увеличить калорийность блюда.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о вреде «белых» продуктов. По его мнению, частое употребление выпечки и макарон в конечном итоге может привести к возникновению онкологических заболеваний. Он предложил заменить «белые» продукты блюдами из цельных зёрен, а также овощами и фруктами.