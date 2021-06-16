Врач предостерёг от «бесплатного» обследования в платных клиниках

https://static.news.ru/photo/66e2a03a-cf15-11eb-b50e-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Сомнительные клиники и медцентры часто предлагают пройти «бесплатное» обследование без объяснения подробностей. Такие предложения могут поступать по телефону, рассказал агентству ПРАЙМ директор медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Александр Ориновский.

Обычно названия акции или клиники схожи с названиями госпрограмм, но таковыми на самом деле не являются, — предупредил врач.

Эти клиники могут поставить ложный диагноз для того, чтобы заработать. В отличие от них клиники с хорошей репутацией всегда открыты к диалогу. Они предоставляют о своих услугах подробную информацию и не станут предлагать «акционные» услуги.

Как сообщалось ранее, чтобы сэкономить время на лечение, можно обратиться в платную клинику. Однако, чтобы сэкономить ещё и деньги, есть смысл записаться на диспансеризацию.