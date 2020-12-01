Врач перечислила самые опасные способы приготовления картофеля

https://static.news.ru/photo/f9256330-347c-11eb-b3dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-эндокринолог Елена Губкина рассказала о худших и лучших способах приготовления и употребления картофеля.

По словам специалиста, не нужно готовить, а тем более употреблять, картофель с кожурой. Врач посоветовала очистить плод, потому что вредные вещества из воздуха и почвы в наибольшем количестве накапливаются именно в кожуре.

При приготовлении следует не подвергать продукт высоким температурам, а обжаренный во фритюре картофель становится источником жиров и токсинов, передают «Аргументы и факты».

Губкина подчеркнула, что лучше всего варить очищенный картофель или готовить его на пару, так как в этом случае плод отдаст максимальное количество полезных веществ — калия, натрия, витамина В6. Кроме того, медик отметила, что без вреда для здоровья можно съедать до 300 граммов картофеля два раза в неделю.

Ранее специалисты из университета Кентукки (США) выяснили, какие продукты не следует употреблять людям с сердечной недостаточностью. Согласно данным учёных, необходимо отказаться от продуктов, которые вызывают воспаления. К ним относятся красное мясо, колбасные изделия, молочные продукты и крупы с содержанием глютена.

Участниками эксперимента стали 213 пациентов с сердечной недостаточностью. Они вели дневники питания в течение четырёх дней, после чего продукты из их рациона оценивались в зависимости от того, усиливают ли они воспаление в организме или уменьшают. После изучения их меню за пациентами наблюдали в течение года, писал NEWS.ru.