Врач перечислила опасные методы борьбы с бессонницей

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Врач-невролог, кандидат медицинских наук Марина Аникина рассказала об опасности самостоятельной борьбы с бессонницей.

По её словам, употребление снотворных препаратов без назначения медиков несёт определённые риски для здоровья. В пример она привела распространённое мнение о том, что приём мелатонина абсолютно безопасен, так как он вырабатывается в организме человека. Однако, как подчеркнула врач, употребление этого средства должно контролироваться специалистом, так как далеко не все люди хорошо переносят это вещество.

Есть много причин, почему возникает бессонница, и не всегда седативный эффект, который оказывает снотворное, оправдан, — заявила Аникина в эфире телеканала «Россия 1».

По словам медика, употребление снотворных препаратов повышает риск развития в будущем депрессии и деменции. Невролог подчеркнула, что ряд таких средств может вызывать привыкание, а их непрерывный прием в течение длительного времени может привести к инфаркту и инсульту.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в половине случаев частое пробуждение ночью говорит о психологических проблемах. В основном речь идёт о тревоге, стрессе или даже депрессии, наличие которой человек может до конца не осознавать. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила сомнолог Елена Царёва.