Врач перечислил опасности, с которыми могут столкнуться любители суши

Употребление некачественных суши может обернуться серьёзными проблемами для организма. Об этом в беседе с «Москвой 24» заявил врач-инфекционист кандидат медицинских наук Илья Акинфиев.

Медик указал, что в тех ресторанах, где для приготовления суши используется абсолютно свежая рыба без всяких обработок, высока вероятность подхватить всевозможные паразитарные болезни. Также при употреблении суши и роллов есть опасность заболеть сальмонеллой и подхватить пищевую инфекцию.

Последствия пищевых инфекций сильно зависят от изначального состояния организма. Крепкий молодой человек почувствует лёгкий дискомфорт в животе. А, к примеру, девушку с более слабым иммунитетом может ждать тошнота, рвота и боль в желудке в течение двух-трёх дней, — предупредил врач.

Акинфиев также отметил, что более серьёзные заболевания можно получить при заказе суши через доставку, во время которой могут быть нарушены условия хранения и перевозки продукта. В этом случае можно заразиться кишечными инфекциями. Для ребёнка или пожилого человека они опасны очень быстрым обезвоживанием. Часто это оканчивается госпитализацией, а у пожилых людей — даже летальными исходами.

Ранее диетолог Евгений Арзамасцев предупредил об опасности употребления ранних арбузов.