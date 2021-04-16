Врач перечислил лекарства, которые опасно принимать самостоятельно

https://static.news.ru/photo/97341fb6-9564-11ea-a4dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Назначение» себе лекарств по советам знакомых или в Интернете опасно для здоровья, предупредил врач общей практики Европейского Медицинского Центра Мохамед Али Вуада.

Он отметил, что такие эксперименты редко ведут к выздоровлению пациента, потому что часто люди ошибаются в выборе препарата.

В лучшем случае их приём будет просто бессмысленным, в худшем — нанесёт организму вред, — сказал доктор в бесебе с агентством ПРАЙМ.

Хуже всего, когда пациенты сами начинают пить антибактериальные препараты, потому что, во-первых, они могут даже не знать о несовместимых с лекарством болезнях. Во-вторых, не менее опасна вероятная алергия на препарат.

Кроме того, у каждого человека в организме есть набор микробов, которые «приобретают определённую резистентность (устойчивость)», если пользоваться антибактериальными средствами без контроля. Если эти микроорганизмы привыкнут ко всем имеющимся препаратам, пациента будет просто нечем лечить — это явление называется мультирезистентность, указал врач.

Нельзя без назначения врача принимать и препараты от повышенного артериального давления, потому что они глушат симптомы, но ещё больше усугубляют проблему, и человек останется без лечения, заключил он.

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