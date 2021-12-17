Врач объяснил потерю аппетита при штамме «омикрон»

Врач-физиотерапевт Семён Гальперин объяснил, почему пропадает аппетит при заболевании новым штаммом коронавируса «омикрон». По словам доктора, это связано с высокой температурой, пишут «Известия».

Физиотерапевт сообщил , что все простудные заболевания имеют общую клинику.

Ну естественно, повышение температуры влияет на аппетит. При болезненном состоянии человеку меньше хочется есть, — пояснил Гальперин.

Аппетит пропадает при любой инфекционной болезни, а не только при заражении штаммом «омикрон», заявила в комментарии РБК профессор кафедры педиатрии МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского инфекционист Елена Мескина. Так она объяснила исследование британских учёных, которые подготовили список симптомов, указывающих на инфицирование человека именно «омикрон»-штаммом коронавируса. Потеря аппетита является самым редким симптом из всех.

Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что тяжелее всего перенесут «омикрон»-штамм коронавируса люди, ранее не болевшие им и не вакцинировавшиеся. Для остальных заболевание пройдёт намного легче.