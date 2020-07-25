Врач объяснил, почему с ожирением невозможно справиться при помощи диет

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Лечить ожирение нужно медикаментозно, а ограничения в рационе и диеты созданы для здоровых людей, считает врач-диетолог и руководитель клиники «Коррекция веса» Алексей Ковальков.

Ожирение — это болезнь, и лечить её, как другие болезни, должен врач. Различные виды диет и даже голодание не дадут длительного эффекта, рассказал врач радио Sputnik.

Если вы больны ожирением, то вы будете набирать вес, что бы вы ни делали. Даже если вы станете голодать, когда перестанете, наберёте ещё больший вес. Если человек полнеет и у него есть ожирение, то это болезнь. Она входит в классификацию медицинских заболеваний, и её надо лечить, причём лечить у врача, как и остальные заболевания. Благо это лечится. Вопрос не состоит в том, чтобы ограничивать себя диетами, а состоит в том, чтобы один раз решить вопрос и не мучиться, — подчеркнул диетолог.

Основной причиной ожирения врач считает гормональные сбои в организме, при этом лишняя вредная пища, конечно, может добавить килограммов, но не спровоцировать болезнь. А ограничения в еде могут замедлить течение недуга, но не избавят от него.

Чаще всего к ожирению приводит дисбаланс гормонов в организме. Ещё может быть наследственная предрасположенность или влияние первых годов жизни, но обычно это дисбаланс гормонов жиросжигающих и жиронакапливающих. Все эти диеты — это способ лишь на время приостановить процесс. Дисбаланс гормонов лечится и вылечивается врачами, — резюмировал Ковальков.

Ожирением в медицине называется состояние, при котором масса тела человека увеличивается за счёт жировой ткани на более чем 20% от средних величин. ВОЗ считает ожирение эпидемией современности.

Как писал NEWS.ru ранее, телеведущая и врач Елена Малышева заявила, что самый надёжный способ сбросить лишние килограммы заключается в соблюдении режима питания с ограничением употребления некоторых продуктов. По её словам, под данный вид ограничений в питании подходят диеты с белковой и углеводной пищей, однако они сложны и неприятны.