Врач объяснил, как смартфон влияет на мозг

https://static.news.ru/photo/5261d4a8-5a00-11eb-ab36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мозг расслабляется, когда для «запоминания» какой-то информации люди слишком часто используют смартфон. Раньше необходимые данные человек действительно был вынужден запоминать, а теперь у него есть гаджет с функцией внешней памяти и это серьёзно мешает нормальной работе мозга.

Об этом радио Sputnik рассказал доктор биологических наук, психофизиолог Александр Каплан. Он отметил, что мышцы человека могут атрофироваться, если их не заставлять постоянно работать. То же происходит и с мозгом при отсутствии полноценной занятости.

Использование устройств внешней памяти для обращения к справочной информации, для построения маршрута или расписания, для просмотра фрагментов книги или события – всё это, конечно, приводит к тому, что мозг привыкает работать более с внешней памятью, чем с внутренней, — пояснил профессор.

Всё это приводит к проблемам с памятью. С другой стороны пытаться запомнить всё и забивать голову «ненужным» потоком информации тоже не стоит. Это приведёт к тому, что мозг будет вынужден значительную часть своих ресурсов тратить впустую.

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