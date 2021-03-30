Врач объяснил, как смартфон влияет на мозг

Мозг расслабляется, когда для «запоминания» какой-то информации люди слишком часто используют смартфон. Раньше необходимые данные человек действительно был вынужден запоминать, а теперь у него есть гаджет с функцией внешней памяти и это серьёзно мешает нормальной работе мозга.
Об этом радио Sputnik
Использование устройств внешней памяти для обращения к справочной информации, для построения маршрута или расписания, для просмотра фрагментов книги или события – всё это, конечно, приводит к тому, что мозг привыкает работать более с внешней памятью, чем с внутренней, — пояснил профессор.
Всё это приводит к проблемам с памятью. С другой стороны пытаться запомнить всё и забивать голову «ненужным» потоком информации тоже не стоит. Это приведёт к тому, что мозг будет вынужден значительную часть своих ресурсов тратить впустую.
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