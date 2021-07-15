Диетолог назвала вредные для мозга напитки

Вредное воздействие на работу мозга могут оказывать не только алкогольные напитки, но и кофеинсодержащие. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.

По её словам, чрезмерное употребление кофеина не даёт энергии и сил, а просто стимулирует центральную нервную систему и головной мозг.

При этом потом может происходить какое-то истощение, через некоторое время человеку будет сложно сконцентрироваться, у него будет ухудшаться память, — пояснила специалист.

Кроме того, если постоянно употреблять напитки с кофеином и не иметь времени для ежедневного восстановления организма, например, полноценного сна, то работа головного мозга начнёт меняться в худшую сторону.

Также, по её словам, снизиться уровень интеллекта и скорость мыслительной деятельности может от употребления сладких газированных напитков. Однако все эти процессы происходят не быстро, а в течение достаточно долгого периода времени, поэтому это можно предотвратить.

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