Врач назвал внешние признаки повышенного холестерина Врач Закиев: иногда на повышенный холестерин могут указывать желтые пятна

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В редких случаях на высокий уровень «плохого» холестерина могут указывать желтые пятна, появившиеся на коже век, рассказал «Газете.Ru» врач-кардиолог Вадим Закиев. Он отметил, что в большинстве случаев, чтобы диагностировать повышение, необходимо сдать анализы.

Так называемый липидный профиль обычно включает общий холестерин, ЛПНП, ЛПВП и триглицериды. Однако при длительном и значительном повышении холестерина он может проявляться в виде очаговых образований различного цвета — ксантом. Часто эти плоские желтоватые образования встречаются на коже век, — объяснил специалист.

Доктор порекомендовал россиянам в возрасте после 40 лет сдавать кровь на анализ для оценки нарушений липидного обмена. Дело в том, что в большинстве случаев повышение уровня вредного холестерина не сопровождается какими-либо симптомами, для его выявления важна лабораторная диагностика.

Ранее Вадим Закиев заявил, что повышенный уровень одного из видов холестерина — «липопротеин а» (ЛП а) — может спровоцировать развитие атеросклероза даже при максимально здоровом образе жизни. По словам врача, именно этот тип холестерина повышает риск инсультов и инфарктов. Чаще всего повышенный ЛП а встречается у людей, которые злоупотребляют жирной пищей и алкоголем.