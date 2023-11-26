Врач назвал самый коварный вид холестерина Кардиолог Закиев: холестерин типа «липопротеин а» повышает риск атеросклероза

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Повышенный уровень одного из видов холестерина — «липопротеин а» (ЛП а) — может спровоцировать развитие атеросклероза даже при максимально здоровом образе жизни, сообщил «Газете.Ru» кардиолог, преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ Вадим Закиев. По его словам, именно этот тип холестерина повышает риск инсультов и инфарктов.

Он способствует развитию атеросклероза, тем самым повышая риск инфарктов и инсультов. При этом для снижения уровня холестерина ЛПНП есть эффективные препараты, но одобренного лекарства против ЛП а пока не существует. <...> Также на этот вид холестерина не влияет образ жизни. В основном его уровень определяется генетическими факторами, поэтому для более полной оценки своего сердечно-сосудистого риска рекомендуется сдать анализ на уровень ЛП а хотя бы раз в жизни, — объяснил Закиев.

Чаще всего повышенный ЛП а встречается у людей, которые злоупотребляют жирной пищей и алкоголем, отметил врач. Кардиолог предупредил, что эти факторы также несут угрозу здоровью поджелудочной железы.

Ранее врач-реабилитолог Михаил Сорокин посоветовал для профилактики инсульта следить за уровнем холестерина, сахара и артериального давления. По его словам, также необходимо снижать потребление быстрых углеводов и следить за качеством потребляемых жиров. Сорокин добавил, что большому риску инсульта подвержены курящие. Тем, у кого в роду были случаи инсульта, стоит проявлять особую бдительность к своему здоровью, уточнил врач.