Реабилитолог рассказал, кому грозит инсульт и можно ли его избежать Реабилитолог Сорокин: для профилактики инсульта нужно правильно питаться

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Для профилактики инсульта нужно следить за уровнем холестерина, сахара и артериального давления, заявил NEWS.ru врач-реабилитолог Михаил Сорокин. По его словам, также необходимо снижать потребление быстрых углеводов и следить за качеством потребляемых жиров.

Для того чтобы снизить риски инсульта, а также инфаркта и онкологических заболеваний, нужно следить за уровнем холестерина, сахара и артериального давления. Для профилактики заболевания лучше всего на регулярной основе получать физическую нагрузку, кроме этого, можно делать массаж. Не стоит забывать о пользе правильного питания, необходимо снижать потребление быстрых углеводов и следить за качеством потребляемых жиров, — заявил врач.

Сорокин добавил, что большому риску инсульта также подвержены курящие. При этом, тем, у кого в роду были случаи инсульта, стоит проявлять особую бдительность к своему здоровью.

Невролог Александр Евдокимов ранее рассказал, что, если человек замечает за собой частое зевание, ему следует немедленно обратиться к врачу. По его словам, данное явление возникает после инсультов. Он добавил, что зевание может предшествовать инфарктам. Абсолютной нормой считается, если человек зевает после сна, плотно пообедав или находясь в душном помещении, дополнил специалист.