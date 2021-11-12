Врач назвала сладкое не главным фактором в развитии сахарного диабета

Ключевым фактором развития сахарного диабета является масса тела. Об этом в интервью РИА Новости сообщила заведующая отделением обучения и лечения диабета Диабетологического центра, врач-эндокринолог эндокринологического диспансера департамента здравоохранения Москвы Ольга Котешкова. При этом просто употребление сладкой пищи не является основной причиной заболевания.

По словам Ольги Котешковой, на развитие диабета может повлиять сладкое, но только то, которое сочетается с жиром, что усиливает инсулинорезистентность.

Непосредственный приём сладкой пищи не является ведущим фактором в развитии сахарного диабета, — отметила она.

По словам медика, сахарный диабет может возникнуть при определённых обстоятельствах, при наличии генетической предрасположенности, когда у человека резко увеличивается масса тела и снижается физическая активность.

Но не все 100% случаев развития сахарного диабета связаны с приёмом сладких продуктов. Если человек ест только легко усвояемые углеводы, без жиров, то, может быть, диабета и не будет, — отметила эксперт.

Она подчеркнула, что ключевым фактором является масса тела человека: чем выше вес, тем выше риски развития диабета. Чтобы не заболеть, следует вести здоровый образ жизни.

В первую очередь, это соблюдение определённых правил питания, то есть использование продуктов, которые богаты витаминами, минеральными солями, в основном использование овощей в питании, минимальное использование продуктов, богатых жиром и легкоусвояемыми углеводами. За счёт этого происходит уменьшение массы тела, — объяснила Котешкова.

В то же время, при борьбе с диабетом людям не следует увлекаться низкокалорийной диетой, поскольку это экстремальная ситуация, в которой человек долго не может просуществовать, кроме того, в данном состоянии ему противопоказан голод.

Темпы снижения веса должны составлять хотя бы 5–7% от исходного. Это очень важно, потому что при снижении веса повышается чувствительность периферических тканей к инсулину и риски развития диабета уменьшаются, — резюмировала медик.

Ежегодно 14 ноября в мире проходит Всемирный день борьбы с диабетом.

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