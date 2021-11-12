Врач назвал главные факторы, отягчающие течение COVID-19

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Сопутствующие патологии заведомо усложняют клиническую картину течения коронавирусной инфекции Об этом в интервью радио Sputnik сообщил врач-терапевт высшей категории Сергей Черёмушкин.

Любая сопутствующая патология, заболевание, особенно гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, патология крови, онкологические состояния утяжеляют течение болезни, повышая риски неблагоприятных условий. Хотя, к счастью, только 5-15% переносят эту болезнь тяжело, — рассказал врач.

Также специалист отметил, что существууют и другие факторы. от которых зависит течение болезни. В первую очередь, это вирулентность, то есть опасность и агрессивность текущего штамма вируса, особенности иммунного ответа и вирусная нагрузка, получнная пациентом.

К сожалению, мы сталкиваемся со случаями, когда у молодых людей без факторов риска развивается тяжелое поражение легких с развитием респираторного дистресс-синдрома, — отметил врач.

По словам медика, наиболее надёжным способом защиты от коронавируса является вакцинация.

Дистресс-синдром — тип дыхательной недостаточности, характеризующийся быстрым началом широкого воспалительного процесса в лёгких.

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