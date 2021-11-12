Гинцбург предложил сажать за подделку COVID-сертификатов

Уголовным преступлением, за которое следует наказывать, назвал подделку сертификатов о вакцинации от коронавируса директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова приводит ТАСС.

Как отметил учёный, в европейском законодательстве за подделку и использование соответствующих документов грозит до шести лет тюрьмы.

Это уголовное преступление за которое надо карать. Здесь западное европейское законодательство в пример. <...> За подделку документов, говорящих о наличии тех прививок, которые в ЕС разрешены, полагается шесть лет тюрьмы. Я полностью с ними, между прочим, согласен, — сказал Гинцбург.

По данным СМИ, в ЕС за использование поддельных сертификатов грозит наказание от денежного штрафа, размер которого варьируется в зависимости от страны, до тюремного заключения на срок до шести лет по статье о мошенничестве и подделке документов. Если человек с фальшивым сертификатом заражает кого-то коронавирусом и исход заражения оказывается летальным, это может быть приравнено к причинению смерти по неосторожности.

В РФ владельцы поддельных сертификатов подпадают под статью 327 УК о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов, госнаград, штампов, печатей и бланков. В качестве наказания предусматривается лишение свободы на срок до двух лет с выплатой крупного штрафа.

Ранее стало известно, что обнародованная в СМИ информация о людях, которые незаконно приобрели поддельные документы с результатами ПЦР-тестов, сама по себе оказалась фейком.