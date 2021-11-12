Опубликованные в СМИ данные о купивших фальшивые ПЦР-тесты оказались фейком

Обнародованная в СМИ информация о людях, которые незаконно приобрели поддельные документы с результатами ПЦР-тестов, сама по себе оказалась фейком. Об этом рассказал RT основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров. Таким образом он прокомментировал появившуюся информацию о том, что в даркнете выставлены на продажу данные людей, купивших поддельные справки о вакцинации и ПЦР.

Данные в СМИ о 500 тысячах фамилий недостоверны. Речь идёт не о реальной утечке с сайтов, а о банальной подделке базы данных. Новость хайповая, это и привлекло мошенников, планировавших прибегнуть к шантажу и вымогательству, — заявил основатель «Интернет-Розыска».

Эксперт пояснил, что в данном случае налицо умелое использование резонансной повестки. Именно этим объясняется моментальное распространение фейка.

По данным RT, в слитой базе данных на самом деле значится около 88 тысяч фамилий. Преобладающее число из этих людей — выходцы из Средней Азии.

Ранее сообщалось о том, что личные данные жителей Москвы и Подмосковья, которые решили не делать прививку от коронавируса и купили поддельные сертификаты, выставили на продажу в Сети. Туда же якобы попали те, кто купил поддельную справку об отрицательном ПЦР-тесте. Уточнялось, что база содержит паспортные данные, СНИЛС, номера телефонов и место жительства, а также даты получения поддельных сертификатов. Хакеры просят за базу данных размером в одну тысячу строк всего $120.