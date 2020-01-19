https://static.news.ru/photo/0a215e30-3a57-11ea-b0f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Врач-сомнолог Алёна Гаврилова рассказала, как сделать сон качественным и хорошо засыпать. Для этого нельзя пользоваться перед сном гаджетами или засыпать под телевизор.

Это самые вредные привычки, так как мигающий и синий цвет мешают засыпанию. Они же влияют на выработку гормона сна мелатонина, пишет «Вечерняя Москва».

Не стоит на ночь смотреть остросюжетные фильмы и передачи, так как выброс гормонов помешает заснуть. Нельзя плотно ужинать, потому что организм будет занят перевариванием пищи и сон станет некачественным. В то же время, не стоит ложиться спать на голодный желудок, лучше съесть что-нибудь лёгкое и некалорийное.

Интенсивная физическая нагрузка также ухудшает качество сна. Лучше всего тренироваться или заниматься за 4–5 часов до сна.

Ранее NEWS.ru сообщал, что меньше досаждать домочадцам храпом можно в том случае, если спать на животе. Такой совет дала теледоктор Елена Малышева.