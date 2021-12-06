Врач назвала последствия COVID-19 для мужской репродуктивности

Коронавирус резко ухудшает качество спермы, сообщила гинеколог-репродуктолог Мария Милютина Telegram-каналу «Радиоточка НСН». По её словам, дальнейшее восстановление может длиться до шести месяцев.

Вот после перенесённой коронавирусной инфекции показания спермограммы мужчин падают очень резко. Это зависит и от тяжести заболевания, и от тех препаратов, антибиотиков, которые применялись. Восстановление потом идёт, но оно занимает от трёх до шести месяцев, — сказала Милютина.

Она добавила, что вакцинация подобного влияния не оказывает — ни одного случая не зафиксировано. Также, по словам Милютиной, прививка от коронавируса никак не воздействует на репродуктивную функцию женщин.

То же самое по качеству получения яйцеклеток, по эмбриональному развитию, по частоте наступления беременности в программе ЭКО, там, где это очень чётко можно увидеть. Никакого влияния вакцинации на это нет, — сообщила гинеколог.

Ранее замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что заболевание коронавирусом и последствия от него могут стать причиной проблем с репродуктивной функцией. В то же время при вакцинации против COVID-19 шанс родить здоровых детей существенно повышается.