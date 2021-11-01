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В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии ковид-вакцинации на деторождение

15:00, 01 ноября 2021
В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии ковид-вакцинации на деторождение Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Заболевание и переболевание коронавирусом может стать причиной проблем с репродуктивной функцией. В то же время при вакцинации против COVID-19 шанс родить здоровых детей существенно повышается. Об этом заявил замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, слова которого приводит РИА Новости.

Горелов напомнил, что безопасность любых вакцин проверяется в соответствии с жёсткими международными протоколами, сначала на животных, затем на добровольцах. Окончательные сведения о нежелательных побочных эффектах формируются на третьем этапе клинических испытаний.

При естественной встрече с вирусом мы можем иметь проблемы с репродуктивной сферой. А вот при вакцинации, когда мы защищаемся от коронавирусной инфекции, вырабатываем антитела, шансов родить здоровых детей гораздо больше, - сказал Горелов.

Ранее главный внештатный специалист по акушерству Министерства здравоохранения РФ Роман Шмаков заявил, что вакцинация не вызывает увеличения самопроизвольных выкидышей и частоты преждевременных родов. В случае же заболевания коронавирусом при беременности увеличивается частота осложнений, в том числе преждевременных родов, задержки роста плода и выкидышей, тогда как у привитых женщин таких проблем не отмечается.

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