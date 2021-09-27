Врач назвала неожиданный продукт для повышения иммунитета

Диетолог рассказала о неожиданном продукте, который помогает бороться с вирусами благодаря высокому содержанию йода. Этот элемент обеспечивает работу щитовидной железы, от которой, в свою очередь, во многом зависит сила иммунитета. Об этом радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко.

По словам российского врача, большое количество йода содержится в морской капусте. Этот продукт можно есть как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясному блюду, лучше всего в ферментированном или сушёном виде. Также диетолог напомнила, что осенью иммунная система неустойчива и особенно нуждается в дополнительных витаминах и микроэлементах.

Если мы будем её [морскую капусту] употреблять в небольшом количестве каждый день или в большем количестве, но через день, то это будет большой плюс для нашего иммунитета. Это сделает наш организм более устойчивым при сопротивлении недугам, — заявила Мойсенко.

Ранее специалисты Института онкологии США назвали самый простой овощ, который помогает бороться с онкологией и продлевает жизнь. Это капуста, в которой содержатся элементы, помогающие бороться с воспалительными процессами. Вместе с тем, чтобы минимизировать шансы на развитие рака, надо ограничить потребление канцерогенных продуктов, к которым относятся газировка, красное жареное мясо, выпечка и приготовленные во фритюре продукты.