Врач назвала неожиданные причины недосыпа

https://static.news.ru/photo/98ec9032-1db7-11eb-af82-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, с чем может быть связано ощущение вялости и разбитости даже после восьмичасового сна.

По её словам, необходимо спать на правильных подушках и менять их раз в полгода, так как в них заводятся клещи сапрофиты, которые питаются отмершими клетками. Спустя время их становится слишком много.

А продукция их жизнедеятельности вызывает аллергические реакции, заложенный нос. Это очень сильно ухудшает качество сна, — подчеркнула специалист.

Она отметила, что если возможность выбросить подушку и заменить матрас отсутствует, то их необходимо регулярно обрабатывать паром.

Также на сон влияет ужин. Дюваль пояснила, что при употреблении тяжёлой пищи вечером организм вместо того, чтобы восстанавливаться, должен тратить энергию на переваривание пищи.

Если человек ест на ночь фастфуд, какие-то консервы, полуфабрикаты, жирную пищу, сверху ещё углеводы сложные или простые — всё это будет полночи перевариваться, — уточнила она.

Врач рассказала, что перед сном стоит отдать предпочтение простой пище — белкам, зелёным овощам или лёгким салатам. Если человек не стремится похудеть, то может позволить себе «вкусности» на завтрак и обед.

Дюваль добавила, что к ужину необходимо относиться со строгостью, чтобы защититься от недосыпа, плохого самочувствия после пробуждения, а также чтобы улучшить внешний вид. По её словам, мешки под глазами, отёчность и тусклость кожи — последствия недостаточного сна и плотного ужина, передаёт ridus.ru.

Как писал NEWS.ru, ранее трансперсональный психолог Дарья Нелединская сообщила, что обращаться к всевозможным сонникам для трактовок тех или иных образов из сновидений не следует. Каждый человек индивидуален, а сны являются отражением внутренних переживаний и эмоций. Поэтому единого объяснения быть не может.