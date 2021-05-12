Врач назвал способ уберечься от рака

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В ближайшие два месяца уровень заболеваемости COVID-19 в России будет зависеть от погоды. Такой прогноз в интервью РИА Новости сделала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По словам Барановой, в настоящее время по всему миру находят различные варианты штаммов коронавируса. Многие из них настолько же неприятны, как бразильский или британский, а также индийский. Эти штаммы уже...