Врач назвал способ уберечься от рака

Отказ от конкретных продуктов питания не снижает риск заболевания онкологией, а в некоторых случаях даже увеличивает. Избежать развития болезни поможет только комплексный подход к здоровью. Об этом в интервью НСН рассказала диетолог Маргарита Королёва.
Ранее было обнародовано исследование немецких учёных, согласно которому неправильный образ жизни и злоупотребление пятью продуктами, в числе которых красное мясо, колбаса, молоко, сахар и алкоголь, повышают риск развития рака.
Диетолог Королёва
Мы можем вести здоровый образ жизни во всех смыслах и любить при этом мясо. Контролируя стрессовые факторы, мы не получим никаких проблем. Кто-то может злоупотреблять алкоголем и доживет до 104 лет, поддерживая здоровый образ жизни в каких-то других смыслах. А кто-то повысит проблемы, исключив из своего рациона эти пять продуктов, — сказала она.
По мнению специалиста, необходимо быть корректным в выборе питания и вести здоровый образ жизни, контролировать стрессы, поддерживать здоровую стройность и проходить диспансерный осмотр.
Ранее был назван неявный способ выявить рак крови на ранней стадии. Высокий гемоглобин может говорить о наличии онкологического заболевания.