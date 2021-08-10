Врач назвал способ борьбы с бессонницей

Врач-сомнолог Павел Кудинов заявил, что в борьбе с бессонницей поможет нормализация режима пробуждения. В беседе с ОСН он отметил, что для этого необходимо вставать всегда в одно и то же время как в будни, так и в выходные дни.

Кудинов подчеркнул , что вопрос бессонницы отпадёт сам собой, как только удастся наладить режим пробуждения. Без этого употребление различных травяных чаев, по его мнению, мало будет способствовать улучшению сна.

При этом врач допустил, что человек всё равно может иметь проблемы с засыпанием. В таком случае лучше отдать предпочтение валериане.

Ранее стало известно, что Павел Кудинов объяснил, чем может быть вреден недосып. По словам медика, недостаточное количество сна может привести к возникновению опухолей, ослаблению иммунитета и снижению концентрации внимания. Врач также подчеркнул, что из-за нехватки сна ночью мозг начинает уставать и «требовать своё».