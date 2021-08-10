Врач назвал способ борьбы с бессонницей

Врач-сомнолог Павел Кудинов заявил, что в борьбе с бессонницей поможет нормализация режима пробуждения. В беседе с ОСН он отметил, что для этого необходимо вставать всегда в одно и то же время как в будни, так и в выходные дни.
Кудинов
При этом врач допустил, что человек всё равно может иметь проблемы с засыпанием. В таком случае лучше отдать предпочтение валериане.
Ранее стало известно, что Павел Кудинов объяснил, чем может быть вреден недосып. По словам медика, недостаточное количество сна может привести к возникновению опухолей, ослаблению иммунитета и снижению концентрации внимания. Врач также подчеркнул, что из-за нехватки сна ночью мозг начинает уставать и «требовать своё».