Врач: недосып может привести к опухолям

https://static.news.ru/photo/e3b1dcc2-72a7-11eb-9ff6-96000091f725_660.jpg Фото: Pexels

Врач-сомнолог Павел Кудинов объяснил, чем может быть вреден недосып. По словам медика, недостаточно количество сна может привести к возникновению опухолей, ослаблению иммунитета и снижению концентрации внимания.

Это увеличение риска опухолей, это со временем приводит к артериальной гипертензии, ну и снижение памяти, внимания, работоспособности, скорости реакции и так далее, — отметил специалист.

Врач также подчеркнул, что из-за нехватки сна ночью мозг начинает уставать и «требовать своё». В результате, появляется дневная сонливость, которая является наиболее опасной для тех, кто работает в сфере, где требуется повышенная концентрация внимания, будь то вождение транспорта или работа с механизмами.

Кудинов также рассказал, что стоит соблюдать режим сна. К примеру, взрослому человеку, чтобы выспаться, обязательно спать от шести до восьми часов ночью. Тогда организм высыпается и у человека есть силы делать дела.

Чаще всего циклы сна у нас кратные полутора часам, и человеку надо вот четыре-пять таких циклов сна, это как раз получается семь с половиной — восемь часов, — пояснил сомнолог.

Он добавил, что необходимо вставать в одно и то же время даже в выходные и праздничные дни. Тогда организм будет хотеть засыпать в одно и то же время вечером, что позволит выстроить расписание, передаёт телеканал «Звезда».

Ранее NEWS.ru писал, что эмоциональная нестабильность, депрессия, бессонница и целый «букет» других психических расстройств грозят «накрыть» человека, исцелившегося от коронавируса. После выздоровления на это действительно нередко жалуются пациенты. Итальянские учёные выяснили, что у 55% выздоровевших в течение нескольких месяцев появляется как минимум одно нарушение в психике.