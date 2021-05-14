Врач назвал симптомы клещевого энцефалита

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Признаки клещевого энцефалита назвала в эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-инфекционист Софья Русанова.

По словам специалиста, инкубационный период при клещевом энцефалите длится от 7 до 14 дней. Симптомами заболевания являются интоксикация, ломота в мышцах и суставах, головная боль и высокая температура.

Врач объяснила, что существуют несколько клинических форм данного заболевания и самая простая из них — лихорадочная. Кроме того, существует так называемая менингеальная форма, при которой заболевание протекает с симптомами менингита: головной болью, тошнотой и рвотой. Также бывают энцефалитическая форма и форма, сопровождающаяся параличами.

Софья Русанова рекомендовала в период активности клещей внимательно относиться к выбору одежды для прогулок в лесу. Вещи должны герметично закрывать тело. Рекомендуется использовать резинки, чтобы клещи не добрались до кожи, надевать капюшон и иметь хороший платок, закрывающий шею.

После прогулок следует обрабатывать одежду репеллентами и осматривать животных, если они также гуляли.

Ранее энтомолог предсказал обилие комаров этим летом. По мнению учёного, из-за снежной зимы водоёмы в этом году не пересохнут и к лету создадут благоприятную среду для жизни и размножения насекомых.