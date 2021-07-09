Врач назвал минимальный срок воздержания от секса после прививки от COVID

Воздержание от половой близости после вакцинации от COVID-19 является правильным решением. Об этом в беседе с «Радио 1» сказала врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева. По словам доктора, минимальный срок, на который стоит отказаться от секса, составляет 42 дня.

Алексеева объяснила , что эти 42 дня — срок, когда человек считается вакцинированным. Отсчёт следует начинать с первых суток после получения первой дозы вакцины. Только после окончания этого срока можно будет безопасно вернуться к половой жизни.

Именно так делать совершенно правильно. Потому что это очень близкий контакт. Это несоблюдение вообще всех правил санитарно-эпидемиологического режима. А если один партнёр привит, а второй нет, идёт смешение жидкостей, и оба запросто могут стать пациентами, например, Коммунарки, — отметила она.

Вопрос секса после вакцинации вызвал неоднозначную оценку среди специалистов. Так, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заметил, что ничего плохого в этом нет и половой акт может положительно повлиять на иммунитет.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер заявил, что при проведении вакцинации от коронавируса не рекомендуется занятие сексом, как и другие повышенные нагрузки. По его словам, секс является очень энергозатратным занятием и может негативно отразиться на результате прививок.