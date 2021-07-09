Врач назвал минимальный срок воздержания от секса после прививки от COVID

Воздержание от половой близости после вакцинации от COVID-19 является правильным решением. Об этом в беседе с «Радио 1» сказала врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева. По словам доктора, минимальный срок, на который стоит отказаться от секса, составляет 42 дня.
Алексеева
Именно так делать совершенно правильно. Потому что это очень близкий контакт. Это несоблюдение вообще всех правил санитарно-эпидемиологического режима. А если один партнёр привит, а второй нет, идёт смешение жидкостей, и оба запросто могут стать пациентами, например, Коммунарки, — отметила она.
Вопрос секса после вакцинации вызвал неоднозначную оценку среди специалистов. Так, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заметил, что ничего плохого в этом нет и половой акт может положительно повлиять на иммунитет.
В свою очередь заместитель министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер заявил, что при проведении вакцинации от коронавируса не рекомендуется занятие сексом, как и другие повышенные нагрузки. По его словам, секс является очень энергозатратным занятием и может негативно отразиться на результате прививок.