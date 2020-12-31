Врач назвал меры предосторожности от коронавируса в холодное время года

https://static.news.ru/photo/3d76363e-4bd6-11eb-babb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look/Global Look Press

Лучшая защита в холодное время года от коронавирусной инфекции — это латексные перчатки под перчатки из шерсти или трикотажа. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Обычные зимние перчатки или те, что предназначены для строительных или ремонтных работ, являются неэффективными. У этих перчаток крупные ячейки, поэтому в них нет достаточной защиты, приводит мнение врача Пятый канал.

После использования перчатки нужно дезинфицировать, если человек собирается надевать их вновь.

Если цель не только согреться, но и защитить руки, то следует надевать теплые зимние перчатки поверх защитных. Зайдя в помещение или в транспорт, где необходимо соблюдать меры предосторожности, можно снять верхние перчатки и остаться в защитных. Ещё лучше снять одни и надеть другие, — цитирует издание слова врача.

Тяжельников отметил, что латексные или нитриловые перчатки обладают лучшими защитными свойствами. А в качестве срочной меры специалист назвал целлофановые перчатки, которые, например, можно надеть, если появилась необходимость зайти в магазин, а других изделий для защиты рук у человека нет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что рождественские богослужения в московских храмах будут проходить с соблюдением санитарных требований Роспотребнадзора, предъявляемых к публичным объектам на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.