Врач из Германии назвал сенсационную версию возникновения пандемии

https://static.news.ru/photo/0a4ce9be-30bb-11eb-a07e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Эпидемиолог из ФРГ Александр Кекуле обратил внимание на то, что в мире сейчас распространяется итальянский штамм COVID-19, мутировавший на севере страны из-за того, что в Европе недооценили опасность инфекции.

Для глобальной пандемии стартовый выстрел был сделан в северной Италии, — заявил Кекуле в эфире телеканала ZDF.

Как отметил врач, североитальянский штамм поражает пациентов с коронавирусом в 99% случаев. Мутация вируса в Италии происходила из-за того, что он незаметно распространялся среди населения и успел адаптироваться к людям за несколько недель, пока никто не принимал жёстких мер противодействия. Кекуле назвал серьёзной ошибкой европейцев то, что к коронавирусу, пришедшему из китайской Ухани, никто сначала не отнёсся всерьёз.

Эпидемиолог обрушился с критикой и на германские власти. Он напомнил, что вирусологи не один раз предупреждали о приближении второй волны пандемии, но правительство почему-то не подготовилось к ней должным образом. Возбудитель COVID-19 распространяется «не по дням, а по часам», особенно в холодное время года. И теперь, предупреждает Кекуле, немцам пришлось столкнуться с «настоящим противником».

Сейчас COVID-19 захватил уже почти весь мир. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заражены почти 60 млн человек. Жертвами коронавируса стали более 1,4 миллиона, а больше всего инфицированных — в США, Индии и Бразилии.

На территории России за прошедшие сутки выявили 27 543 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. И вновь этот показатель стал рекордным с начала пандемии. За весь период эпидемии в стране COVID-19 заразились 2 215 533 человека.

В течение последних суток из больниц по выздоровлении выписали 26 682 россиянина с ранее диагностированным коронавирусом. Выздороветь удалось 1 712 174 жителям страны. Умерли за прошедшие 24 часа 496 человек с коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 унёс жизни 38 558 россиян, сообщал NEWS.ru.