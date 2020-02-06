https://static.news.ru/photo/8939ff48-4901-11ea-bca4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li He/XinHua/Global Look Press

Число заболевших новым коронавирусом в Китае впервые снизилось. По словам исполнительного директора ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) по чрезвычайным программам Майкла Райна, говорить о пике болезни пока рано.

Мы рады, что сегодня первый день, когда общее количество подтверждённых случаев в Китае снизилось. Пока рано делать какие-либо предположения. Мы всё ещё в центре интенсивной вспышки, — заявил Райан 6 февраля.

Накануне генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что самое большое количество заболевших с начала эпидемии было зафиксировано за сутки 5 февраля.

Власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем болезни является коронавирус 2019-nCoV. От него нет лекарства. К настоящему моменту зафиксировано более 28 тысяч заражённых, наибольшее количество в Китае, более 500 человек умерло.

NEWS.ru писал, что в городе Ухань умер доктор Ли Вэньлян. Он был одним из первых, кто пытался предупредить об эпидемии. Мужчина написал в социальной сети 30 декабря, что семь случаев SARS подтвердились на рынке морепродуктов «Хуанань». Врач не знал, что коронавирус относится к другому штамму. Когда сообщение распространилось в социальных сетях, Вэньляна вызвали в полицию. Его и ещё семерых коллег предупредили о серьёзности «ложных» заявлений.