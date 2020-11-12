ВОЗ рассказала о рекордном уровне заболеваемости корью в мире

https://static.news.ru/photo/13df8c3e-2517-11eb-9457-fa163e074e61_660.jpg Фото: Septianjar/Global Look Press

В 2019 году показатели заболеваемости корью в мире достигли самого высокого уровня за более чем два десятилетия. Было диагностировано почти 870 тысяч инфицирования, скончались более 200 тысяч человек.

Заболеваемость корью резко расширилась в мире в 2019 году. Поступили сообщения о самом большом числе случаев за 23 года, — говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

Всего в 2019 году число заболевших корью составило 869 770 человек, жертвами болезни стали 207,5 тысячи умерших. С 2016 года число летальных случаев увеличилось на 50%.

Исторически низкие показатели заболеваемости были зафиксированы в 2016 году, с 2010 по 2016 год показатели постепенно снижались. Эксперты полагают, что рост числа случаев инфицирования корью связан с проблемами в программах вакцинации детей. Чтобы ребёнок был защищён от болезни, ему нужно получить две дозы вакцины. В настоящее время не более 85% детей получают одну дозу вакцины от кори, а только 71% — две дозы. Это ниже необходимых показателей. Чтобы взять корь под контроль, необходима вакцинация 95% населения, сообщает ТАСС.

Пандемия коронавируса повлияла на сбои вакцинации в 26 странах. Задержки по срокам иммунизации зафиксированы у 94 млн человек. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что во всех регионах мира не удастся защитить детей от кори. Мировое сообщество должно коллективно работать над этой проблемой, отметили в ВОЗ.

Корь является самой заразной болезнью. Она передаётся воздушно-капельным путём. Инфекция вызывает такие осложнения, как отит, энцефалит и менингит, а также может привести к смерти.

Как писал NEWS.ru, российское правительство утвердило стратегию иммунопрофилактики инфекционных болезней на следующие 15 лет. Глава Минздрава Михаил Мурашко подчеркнул, что ситуация с коронавирусной инфекцией подтвердила важность развития этого направления.