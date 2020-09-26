Правительство утвердило стратегию иммунопрофилактики инфекционных болезней

Женщинам, перенёсшим коронавирус, рекомендуется выждать не менее трех месяцев перед процедурой экстракорпорального оплодотворения, считает главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава Лейла Адамян.

Если же женщина переболела коронавирусной инфекцией, и она готовится к ЭКО, то уже однозначно можно сказать, что есть необходимость переждать какое-то время с осуществлением процедуры. В нашем случае мы рекомендуем...