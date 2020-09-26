Правительство утвердило стратегию иммунопрофилактики инфекционных болезней

Минздрав и другие российские ведомства должны в ближайшие три месяца проработать план мероприятий в рамках стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на следующие 15 лет. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Правительство утвердило стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней, она рассчитана на следующие 15 лет, — рассказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
По его словам, ситуация с коронавирусной инфекцией подтвердила важность развития этого направления.
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