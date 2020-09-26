В Москве более трёх тысяч человек привились от коронавируса

https://static.news.ru/photo/5fe2e732-0084-11eb-86f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Уже более трёх тысяч москвичей сделали прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

По словам градоначальника, все привитые чувствуют себя хорошо, проблем не возникло ни у одного человека.

Я сам прошёл эту процедуру привития, и вы видите — со мной ничего не произошло, хотя прошло уже несколько месяцев, — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

24 сентября все регионы РФ получили первые пробные партии вакцины против коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) «Спутник V». Препарат сначала введут гражданам из группы риска: преподавателям, медикам и людям с хроническими заболеваниями. В некоторых субъектах часть добровольцев уже получили прививку. В остальных только приступают к вакцинации.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко объяснил, кому не следует прививаться от коронавируса. Это люди, которые уже переболели инфекцией, в этом сезоне они могут обойтись без вакцины — у них уже выработался иммунитет.

Глава РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства 11 августа заявил, что в стране зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19, которую якобы уже опробовала на себе одна из его дочерей. Препарат «Гам-Ковид-Вак» создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи (НИЦЭМ), хотя разработка прошла лишь два из необходимых по международным стандартам трёх этапов испытаний.

Вместе с тем, как писал NEWS.ru, массовая вакцинация не в силах уничтожить коронавирус. Он останется с человечеством навсегда, но превратится уже в обычный вирус. Такой прогноз относительно эффективности массовых прививок от болезни сделали сразу несколько учёных.