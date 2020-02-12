Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала государства оставить разногласия и вместе бороться против коронавируса COVID-19, эпидемия которого охватила Китай.
Глава программ ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, выступая в Женеве, привёл в пример совместную работу специалистов из СССР и США во время эпидемии оспы «вопреки идеологическим разногласиям», сообщает «Интерфакс».
Как писал NEWS.ru, 12 февраля ВОЗ впервые заявила о замедлении эпидемии. Число выявляемых больных в Китае «неуклонно сокращается» всю последнюю неделю.
К 12 февраля коронавирус выявили у 45 тысяч человек. Умерло 1116 инфицированных. Выздоровели около пяти тысяч человек.
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