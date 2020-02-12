https://static.news.ru/photo/75e1c6b0-4dd9-11ea-8d27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peng Yuan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала государства оставить разногласия и вместе бороться против коронавируса COVID-19, эпидемия которого охватила Китай.

Глава программ ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, выступая в Женеве, привёл в пример совместную работу специалистов из СССР и США во время эпидемии оспы «вопреки идеологическим разногласиям», сообщает «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, 12 февраля ВОЗ впервые заявила о замедлении эпидемии. Число выявляемых больных в Китае «неуклонно сокращается» всю последнюю неделю.

К 12 февраля коронавирус выявили у 45 тысяч человек. Умерло 1116 инфицированных. Выздоровели около пяти тысяч человек.