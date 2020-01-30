https://static.news.ru/photo/1d1aef54-439b-11ea-b26c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/XinHua/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения предложила присвоить вызванной новым коронавирусом болезни временное название «острое респираторное заболевание 2019-nCoV» («ОРЗ 2019-nCoV»).

Такое наименование поддержали Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН и Всемирная организация по охране здоровья животных.

Постоянное название определит Международный комитет по таксономии вирусов в рамках Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, передаёт ТАСС.

О вспышке пневмонии нового типа стало известно 31 декабря 2019 года. Очаг эпидемии находится в китайском городе Ухань. К 30 января в Китае от вызванной коронавирусом инфекции скончались 170 человек, количество заражённых — 7711 человек. 28 января эти показатели составляли 132 и 5974 соответственно.

Как писал NEWS.ru, министр торговли США Уилбур Росс считает, что благодаря распространению эпидемии коронавируса в США может увеличиться количество рабочих мест.