Названы критерии ужесточения ограничительных мер в Подмосковье

Ужесточения ограничительных мер в Московской области на фоне распространения новой коронавирусной инфекции не исключил губернатор региона Андрей Воробьёв. об этом сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.

По словам Воробьёва, которые приводит пресс-служба, в настоящее время в регионе наблюдаются высокие показатели госпитализации, врачи работают очень напряжённо и всё это следует учитывать.

Всё, что касается публичных мест - в случае, если мы увидим высокие цифры, будем там вводить ограничения. Это лучше, чем сокращать плановую медицинскую помощь тем, кому она нужна, - сообщил губернатор.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье действие ограничений, связанных с распространением коронавируса, продлено до 20 июля. Помимо прочего, жители региона могут находиться в общественных местах только в защитных масках. Работодателям запрещено пускать сотрудников на рабочие места без индивидуальных средств защиты. Исключение сделано для привитых от COVID-19.

При этом власти региона предупредили, что нарушители масочного режима могут быть оштрафованы на сумму до 30 тысяч рублей. Для юридических лиц максимальный размер взыскания в 10 раз выше.

Всего в Подмосковье прививку от COVID-19 сделали более 1,2 млн человек.