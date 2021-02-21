Вирусологи рассказали, когда коронавирус ударит с новой силой

https://static.news.ru/photo/de2382a4-745c-11eb-8d9d-96000091f725_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Следующий всплеск заболеваемости коронавирусом произойдёт в России осенью. Об этом заявил вирусолог, профессор института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

Он сообщил, что весной обычно подъёма заболеваемости не ждут, поскольку с потеплением инфекции слабеют.

Поэтому кривая заболеваемости, которая снижается уже сейчас, продолжит снижаться вплоть до наступления холодов, то есть до осени. Но и осенью резкого скачка не будет, скорее, плавный рост, — цитирует URA.RU Аграновского.

С ним согласен вирусолог и сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его мнению, даже при осеннем росте заболеваемости COVID-19 не будет так силен, как в прошлом году. Будет лишь небольшой рост.

Как писал NEWS.ru, замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что весной в России может вновь увеличиться число заражений коронавирусом.

Способствовать этому может повышенная влажность и прохладная погода. Она напомнила, что респираторные вирусы, в том числе сезонные, активно себя ведут при повышенной влажности и не очень высокой температуре — то есть весной и осенью, когда температура чуть выше нуля и крайне высокая влажность.