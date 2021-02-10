Эпидемиолог оценила вероятность третьей волны коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/d02da152-6bba-11eb-b476-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Весной в России может вновь увеличиться число заражений коронавирусом. Такое мнение высказала замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Способствовать этому может повышенная влажность и прохладная погода, предположила она в ходе семинара «Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика», отвечая на вопрос, на чём основана общая уверенность, что весной грядёт третья волна коронавируса.

Вирусы могут размножаться и при более низкой, и при более высокой температуре, и при более сухом воздухе. Но вот этот период (весна — NEWS.ru) наиболее для них комфортный, — цитирует Пшеничную РИА Новости.

Эпидемиолог отметила, что «расслабляться пока не стоит».

Она напомнила, что респираторные вирусы, в том числе сезонные, активно себя ведут при повышенной влажности и не очень высокой температуре — то есть, весной и осенью, когда температура чуть выше нуля крайне высокая влажность.

Ранее, как писал NEWS.ru, международная группа учёных из США и Франции пришла к выводу, что новая волна пандемии коронавируса наберёт силу к началу лета. По их мнению, она будет связана с развитием новых, более заразных штаммов COVID-19.