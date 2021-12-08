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Вирусолог: «омикрон» быстрее спускается в лёгкие

Вирусолог Семенов: новый штамм коронавируса "омикрон" быстрее спускается в лёгкие и вызывает пневмонию
00:56, 08 декабря 2021
Вирусолог: «омикрон» быстрее спускается в лёгкие Фото: pixabay.com
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Вирусолог, руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов заявил, что новый штамм COVID-19 «омикрон» быстрее опускается в лёгкие человека, вызывая пневмонию. По словам эксперта, если раньше требовалось от 10 до 11 дней, то теперь на это уходит до пяти дней. Об этом сообщают «Известия».

Плохо в штамме «Омикрон» то, что он точно так же, как и «Дельта», более тропен, то есть способен к взаимодействию с эпителием легких — нижних дыхательных путей. Поэтому «Омикрон» быстрее спускается в лёгкие, вызывая пневмонию. Это очень тревожно, — отметил Семенов.

Он добавил, что, если раньше у людей была возможность приехать из дальних населённых пунктов за врачебной помощью, то теперь время, за которое он должен успеть добраться до больницы, сократилось.

Ранее российские туристы, у которых обнаружили новый штамм коронавируса «омикрон» по возвращении из Южной Африки, рассказали о своём состоянии. Больные находятся в изоляции в отдельных боксах с температурой 37,6.

Известно, что ещё восемь туристов из ЮАР ждут результаты своих анализов. Несмотря на то что новый штамм является более заразным, специалисты отмечают, что течение болезни протекает более мягко.

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