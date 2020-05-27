Вирусолог объяснил невосприимчивость некоторых людей к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/5badb6fa-a027-11ea-931b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Невосприимчивость некоторых людей к коронавирусной инфекции нового типа может быть обусловлена как биологическими, так и физиологическими причинами. Об этом в разговоре с журналистами сообщил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн.

По его словам, в качестве примера невосприимчивой к вирусу группы людей можно рассмотреть детей. У них в организме в меньшем количестве образуется один вид белка-рецептора COVID-19.

Также Альштейн высказался относительно вакцины от коронавируса. Он заявил, что механизм препарата может быть основан на продуцировании некоторых видов лимфоцитов, способствующих образованию антител.

Иммунитет к вирусам основан на их способности генерировать образование Б-лимфоцитов, которые могут продуцировать антитела, и Т-лимфоцитов, которые имеют возможность разрушать заражённые клетки, — приводит слова вирусолога телеканал «Звезда».

Как ранее передавал NEWS.ru, Альштейн прокомментировал сообщения, что Россия испытала вакцину от коронавируса на людях. По его словам, такие испытания являются обычным делом, между тем сам препарат находится на стадии доработки.