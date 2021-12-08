Вирусолог обозначил шесть симптомов заражения «омикроном»

Больные «омикрон»-штаммом коронавируса пациенты страдают от таких симптомов, как: ломота в теле, частое чихание, першение в горле, сильная головная боль, усталость и жидкие выделения из носа, заявил вирусолог Сергей Нетёсов. Он уточнил, что последний симптом не характерен для других штаммов COVID, передаёт Сиб.фм.

Он подчеркнул, что «омикрон» практически не исследован и описан в научной литературе, а значит — пока неизвестно, как он будет протекать у вакцинированных и переболевших пациентов. При этом вирусолог добавил, что у привитых от COVID людей «омикрон» встречается реже.

Данные по «омикрону» противоречивые, инфекция вроде бы более мягкая, но всё-таки у вакцинированных она встречается реже. То есть вакцина работает, но нужно наблюдать дальше. Но, я считаю, что этот вариант вполне может вытеснить «дельту», — заявил Нетёсов.

Ранее британский врач Дэвид Ллойд заявил, что у заразившихся «омикроном» детей одним из симптомов может стать сыпь. По словам медика, небольшие группы пациентов с COVID-19 всегда сталкивались с разного рода высыпаниями, однако в случае с «омикроном» с «необычной сыпью» сталкивается до 15% детей с новым штаммом коронавируса.