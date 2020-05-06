Вирусолог рассказала о последствиях COVID-19 для выздоровевших

https://static.news.ru/photo/09fe05b4-8f9a-11ea-9f54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У большинства переболевших коронавирусной инфекцией людей наблюдается снижение дыхательной способности — в среднем на 20%.

Такие данные привела врач-вирусолог Надежда Жолобак в беседе с «Вечерней Москвой». Медик отметила, что в настоящее время можно говорить только о краткосрочных последствиях COVID-19. По словам Жолобак, та или иная форма лёгочной патологии наблюдается у большинства выздоровевших.

У части пациентов после выздоровления наблюдается одышка при активной ходьбе. Ряд медиков предположили, что одним из самых опасных последствий коронавируса может стать фиброз лёгких, однако эта гипотеза нуждается в дальнейшем изучении.

В то же время Жолобак отметила, что COVID-19 обычно не вызывает новых болезней, но усиливает хронические состояния.

Люди, которые болеют онкологическими заболеваниями, ВИЧ-инфекцией и другими хроническими проявлениями, рискуют больше других. Потому что у такой категории пациентов уже имеются дефекты в иммунной системе, — подчеркнула вирусолог.

Жолобак добавила, что даже те, кто недавно успешно поборол рак, уязвимы перед коронавирусом, так как организм этих людей ещё не успел восстановиться от стресса.

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