Вирусолог назвал часто забываемый путь заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/6b73329e-90b0-11ea-8cae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Инфекция COVID-19 может попасть в организм через волосы, о чём часто забывают люди. Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

По его словам, на волосах коронавирус может держаться до трёх дней, сообщает Пятый канал.

Может держаться, конечно, сутки, двое, трое. <...> Поэтому рекомендуют носить головные уборы. На волосах же держится, а головной убор вы снимаете, когда приходите домой, — отметил вирусолог.

Ранее NEWS.ru сообщал, что распространение коронавируса летом должно замедлиться. Однако это не связано с тем, что на инфекцию якобы пагубно воздействуют тепло и солнечная радиация, заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. По его словам, летом у людей лучше иммунитет.