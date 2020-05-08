Вирусолог назвал часто забываемый путь заражения коронавирусом

Инфекция COVID-19 может попасть в организм через волосы, о чём часто забывают люди. Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.
По его словам, на волосах коронавирус может держаться до трёх дней,
Может держаться, конечно, сутки, двое, трое. <...> Поэтому рекомендуют носить головные уборы. На волосах же держится, а головной убор вы снимаете, когда приходите домой, — отметил вирусолог.
Ранее NEWS.ru сообщал, что распространение коронавируса летом должно замедлиться. Однако это не связано с тем, что на инфекцию якобы пагубно воздействуют тепло и солнечная радиация, заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. По его словам, летом у людей лучше иммунитет.
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