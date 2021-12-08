Вирусолог: мир ожидает наплыв коронавирусных инфекций

Руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов заявил, что ещё несколько групп коронавирусов в недалёком будущем могут прорваться из мира животных к людям. Эксперт отметил, что людям следует быть готовыми к такому сценарию. Об этом сообщают «Известия».

Сами коронавирусы нас ещё удивят. Это группа с исключительно высоким потенциалом к прорыву межвидовых барьеров... Они ждут своего часа. Есть ещё несколько групп вирусов, которые также стоят на границе межвидового барьера и готовы его прорвать, прийти к людям, — рассказал Семёнов.

Он добавил, что учёные парижского института Пастера и лаосской академии наук работали в труднодоступном безлюдном районе между Вьетнамом, Лаосом и Китаем. Там специалисты взяли пробы у диких летучих мышей и выделили коронавирусы схожие с SARS-CoV-2, которые могут эффективно заражать человеческие клетки.

Ранее Семёнов заявил, что новый штамм COVID-19 «омикрон» быстрее опускается в лёгкие человека, вызывая пневмонию. По словам вирусолога, если раньше требовалось от 10 до 11 дней, то теперь на это уходит до 5 дней. Если раньше у людей была возможность приехать из дальних населённых пунктов за врачебной помощью, то теперь время, за которое они должны успеть добраться до больницы, сократилось.